شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يهزم دجلة بهدف "شيلونجو" ويدخل المربع الذهبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق الإسماعيلى فى تحقيق الفوز على وادى دجلة بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

أحرز هدف الإسماعيلى، الناميبى بنسيون شيلونجو فى الدقيقة 71، بعد تمريرة من محمد ناجى جدو، ليحصد الدراويش ثلاث نقاط غالية، ويصبح فى جعبته 6 نقاط، فى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد دجلة عند نقطة واحدة، فى المركز الرابع عشر.

الإسماعيلى حقق الفوز فى الجولة الأولى بالدورى أمام الجونة بهدف دون رد، ثم خسر من المصرى البورسعيدى فى الجولة الثانية بنتيجة 3/1، قبل أن يهزم الغزلان، بينما يستمر الفريق الدجلاوى فى نزيف النقاط حيث تعرض للخسارة من طنطا فى الجولة الأولى ثم تعادل مع الحرس بهدف لكل منهما، وفى الأخير الهزيمة من الدراويش.

وضم التشكيل كل من: محمد مجدى، أسامة إبراهيم، باهر المحمدى، محمد مجدى الجمل، محمد بيومى، محمود دونجا، احمد مدبولى، همام طارق، عبد الرحمن مجدى، محمد الشامى، وجية عبد الحكيم.

فيما أعلن اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة تشكيله فريقه وضمت كل من: "محمد عبد المنصف وبودى ومحمود مرعى وبيكهام واسحاق يعقوب ومحمد رضا ومحمد عبد العاطى ومحمد هلال ورفيق كامل وعبد الكبير الوادى ومروان حمدى".