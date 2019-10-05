شكرا لقرائتكم التعادل السلبى يخيم على الشوط الأول لمواجهة الإسماعيلي ودجلة فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من عمر مباراة وادى دجلة، والإسماعيلى التى تجمعهما حاليًا على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ولم يشهد الشوط إثارة من كلا الفريقين، وانحصرت الكرة فى منطقة وسط الملعب، مع بعض الهجمات المتواضعة من الفريق الدجلاوى، وتلقى أحمد مدبولى البطاقة الصفراء فى الدقيقة 30 من عمر المباراة.

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وضم التشكيل كل من: محمد مجدى، أسامة إبراهيم، باهر المحمدى، محمد مجدى الجمل، محمد بيومى، محمود دونجا، احمد مدبولى، همام طارق، عبد الرحمن مجدى، محمد الشامى، وجية عبد الحكيم.

فيما أعلن اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة تشكيله فريقه وضمت كل من: "محمد عبد المنصف وبودى ومحمود مرعى وبيكهام واسحاق يعقوب ومحمد رضا ومحمد عبد العاطى ومحمد هلال ورفيق كامل وعبد الكبير الوادى ومروان حمدى".

وخسر دجلة من طنطا بهدف دون رد ثم تعادل مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق، بينما فاز الاسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة.