شكرا لقرائتكم حسام البدرى يستفسر عن إصابة عمرو السولية فى مباراة الأهلي وأسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري تواصل بلاعب منتخب الفراعنة والنادي الأهلى عمرو السولية للإطمئنان عليه بعد إصابته في لقاء فريقه أمام أسوان اليوم بالجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

ويستعد المنتخب الوطنى للدخول فى معسكر مغلق الإثنين المقبل وحتى موعد مباراة بتسوانا الودية المقرر لها يوم 14 أكتوبر المقبل بإستاد القاهرة الدولي.