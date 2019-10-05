شكرا لقرائتكم الهلال يكتسح الاتفاق ويبتعد بالصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل الهلال مسلسل انتصاراته عقب تحقيقه فوزه الثالث توالياً على حساب مضيفه الاتفاق 4-1، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في حين استعاد الشباب نغمة الانتصارات بفوزه على مضيفه العدالة 1-صفر، في المرحلة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 20 حينما تمكن لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو من افتتاح التسجيل عن طريق ركلة جزاء. ورد الاتفاق عند الدقيقة 29 بتسجيله هدف التعادل عن طريق لاعبه صالح العمري، الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في الشباك.

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وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه ونجح مهاجمه صالح الشهري بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 56 بعدما حول تمريرة زميله السوري عمر خربين بقدمه في شباك الحارس الجزائري رايس مبولحي. وعند الدقيقة 76 تمكن الفرنسي بافتيمبي غوميز من تسجيل الهدف الثالث للهلال بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله علي البليهي ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك. وعند الدقيقة 90+5 اختتم البرازيلي كارلوس إدواردو أهداف الهلال بتسجيله الهدف الرابع بعدما حول تمريرة زميله غوميز بقدمه في شباك الاتفاق.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 16 نقطة ليبتعد بالصدارة، في حين بقي الاتفاق على رصيده السابق 6 نقاط ليتراجع إلى المركز 11.

فرحة الشباب بهدف المباراة

وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء استعاد الشباب نغمة الانتصارات بفوزه الصعب على مضيفه العدالة 1-صفر. ونجح الشباب باستعادة نغمة الانتصارات التي فقدها في المراحل الأربع الماضية حينما تعادل في 3 مباريات وخسر مباراة. ويدين الشباب بهذا الفوز لمهاجمه البرازيلي سيبا الذي سجّل هدف الفوز لفريقه ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ليتقدم إلى المركز السادس، في حين بقي العدالة على رصيده السابق 7 نقاط ليبقى في المركز التاسع.