شكرا لقرائتكم قرعة البطولة العربية تضع اتحاد جدة في مواجهة الوصل الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أسفرت قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، عن مواجهات قوية، حيث يلعب الشباب السعودي ضد شباب الأردن، واتحاد جدة مع الوصل الإماراتي.

فيما أوقعت القرعة التي سحب، يوم السبت، في العاصمة السعودية الرياض، نادي القوة الجوية ضد مولودية الجزائر، والاتحاد السكندري مع المحرق البحريني، فيما يلعب الرجاء المغربي ضد مواطنه الوداد.

وسيكون الإسماعيلي المصري على موعد مع الجزيرة الإماراتي، ونواذيبو الموريتاني ضد الشرطة العراقي، ويلعب آسفي المغربي أمام الترجي التونسي.

وأعلن رجاء الله السلمي، الأمين العام للاتحاد العربي، عن اعتماد إقامة بطولتين للفئات السنية تحت 21 عاما وأخرى تحت 19 عاما للمنتخب العربية.