أهلي جدة يعود للانتصارات بثلاثية نظيفة في الفيحاء

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جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد أهلي جدة نغمة الانتصارات عقب فوزه على مضيفه الفيحاء 3-صفر، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في المرحلة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.
ونجح الهلال في استعادة نغمة الانتصارات التي فقدها في المرحلة الماضية بتعادله السلبي أمام النصر ليبقى ضمن الفرق التي تنافس على الصدارة.
وشهدت المباراة أفضلية للأهلي الذي انتظر حتى الدقيقة 23 حينما سجّل مهاجمه دجانيني تافاريس هدف السبق بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله المدافع محمد خبراني ليواجه المرمى ويضع الكرة من فوق الحارس الأردني عامر شفيع.
ونجح الفيحاء بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 37 عن طريق مدافعه أدملسون دي باروس إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.
وواصل الأهلي هجومه وتمكن مدافعه عبدالباسط هندي من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 45+5 بعدما حول عرضية زميله عبدالرحمن غريب برأسه في شباك الفيحاء.
وكثّف الأهلي هجومه ووضع مهاجمه السوري عمر السومة بصمته في اللقاء بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 52 بعدما حول عرضية زميله عبدالرحمن غريب برأسه لتستقر الكرة في شباك الحارس الأردني عامر شفيع.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 11 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث وبفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر، وبقي الفيحاء على رصيده السابق 5 نقاط ليبقى في المركز 14.
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