باريس سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - عزز فريق باريس سان جيرمان حامل اللقب موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفضل فوزه الكبير على ضيفه انجييه 4 - صفر يوم السبت في المرحلة التاسعة.
وتقدم بابلو سارابيا بهدف لسان جيرمان في الدقيقة 13 ثم أضاف الأرجنتيني ماورو إيكاردي الهدف الثاني في الدقيقة 37.
وفي الشوط الثاني سجل إدريسا جاي الهدف الثالث في الدقيقة 59 قبل أن يختتم البرازيلي نيما ردا سيلفا التسجيل في الدقيقة الأخيرة.
الفوز رفع رصيد سان جيرمان في الصدارة إلى 21 نقطة وتوقف رصيد انجييه عند 16 نقطة في المركز الثالث.
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