ليفربول يخطف فوزا قاتلا أمام ليستر سيتي.. وإصابة قوية لصلاح

كتب: ضياء السقا
حقق ليفربول، فوزا قاتلا على ضيفه ليستر سيتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، عصر السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.
وسجل ساديو ماني الهدف الأول للريدز، في الدقيقة 40، ثم أدرك جيمس ماديسون هدف التعادل لليستر في الدقيقة 80.
وفي الوقت بدل الضائع حصل ماني على ضربة جزاء، سددها المتخصص جيمس ميلنر، ليمنح فريقه فوزا قاتلا.
وشهدت المباراة إصابة النجم المصري محمد صلاح، في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد تدخل قوي من لاعب ليستر، ليخرج من الملعب متأثرا بإصابته.
وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ24 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، وظل ليستر ثالثا بـ14 نقطة.
هدف ماني: https://btolat.vidstreamup.com/embed/ISoQEIUToq?autoplay=1&htmlplayer=1
هدف ماديسون: blob:https://btolat.vidstreamup.com/08cae6de-f8c7-4347-a5e4-9ba82ff9e79f
لحظة إصابة صلاح: blob:https://btolat.vidstreamup.com/b7c97b3e-4c42-4779-be67-6b21ce96c92d
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