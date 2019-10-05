من يقف خلف تريند "تركي آل الشيخ إنقذ الوصل" ؟









اسماء السيد - لا صوت في الوسط الرياضي الإماراتي، وكذلك السعودي يعلو فوق صوت التساؤلات حول من يقف خلف هاشتاق وتريند " #تركي_الشيخ_انقذ_الوصل " الذي انتشر في لمح البصر ليتصدر في كل من الإمارات والسعودية، وغيرها من الدول الخليجية والعربية، فقد جاءت فكرة استدعاء مسؤول سعودي من أجل إنقاذ كيان كروي إماراتي كبير يتمتع بالشعبية إماراتياً وخليجياً وعربياً لتثير الجدل، خاصة أنه لم يسبق للجمهور الإماراتي التفكير في هذا الاتجاه، كما أن النادي الإمارتي يحظى بإدارة ورعاية الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي يحظى بحب واحترام الجماهير الوصلاوية.

مزحة تتحول إلى فتنة !

متابعات "الخليج 365" تشير إلى أن الإحتمال الأرجح، هو أن أحد أنصار فريق الوصل، وربما جماهير الأندية المنافسة في الإمارات أطلق هذا الهاشتاق على سبيل الدعابة، خاصة أن تركي آل الشيخ يشتهر بأنه يتدخل لمساعدة بعض الأندية العربية لتسيير أمورها المالية، وهو ما حدث في تجربة سابقة مع النادي الأهلي المصري، وفي الوقت الراهن لا تتوقف المساعدات التي يقدمها لنادي الزمالك، وكذلك لأندية عربية أخرى.

ولم يكن من أطلق الهاشتاق يتوقع أن يلقى هذا الصدى الكبير، فمن المرجح أن بعض الأطراف الأخرى من خارج السعودية والإمارات تدخلت لإشعال الموقف، وإحداث فتنة بين جماهير الكرة الإماراتية ونظيرتها السعودية، خاصة أن نادي الوصل لديه من يدعمه مالياً من الشيوخ والمسؤولين في الإمارات.

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"وش السالفة" ؟

ولم يجد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية نفسه بعيداً عن دائرة الجدل، ليتفاعل مع ما يحدث ويغرد باللهجة "تركي آل الشيخ إنقذ الوصل" ولم يعلق آل الشيخ بأكثر من هذا التساؤل، مما يعني أن الأمر قد تطور بصورة لم يتوقعها أحداً، ولازال الجميع يبحثون عن أصل الهاشتاق الذي تسبب في حالة من الجدل، ما بين من يصدق رغبة جماهير الوصل في الإستعانة بمسؤول سعودي لإنقاذ فريقهم، وبين من يثق في أن الأمر من المستحيل حدوثه بهذه الصورة، وما هي إلا مزحة جماهيرية حادت عن هدفها، وكادت تتسبب في فتنة جماهيرية.

ارتقوا يا أطفال تويتر !

جمهور الوصل الذي يشكل القاعدة الجماهيرية الأكبر في إمارة دبي، تسابق للدفاع عن كيان النادي، وغرد عشاق النادي :"أحمد بن راشد آل مكتوم هو رئيس ومالك الوصل، فارتقوا يا أطفال تويتر"، وغرد البعض الآخر "العلاقة بين الإمارات والسعودية" نموذج للعلاقات الأخوية التي ترتثي إلى وحدة المصير في كافة القضايا بين البلدين، ومن ثم لن يتمكن من يحاولون العبث بالعلاقة بينهما من الوصول لأهدافهم، وأشار هؤلاء إلى أن تركي آل الشيخ يظل له احترامه في الإمارات وغيرها من الدول العربية باعتباره شخصية مؤثرة ونافذة، وهو لا يتردد في مساعدة الأندية والكيانات الرياضية العربية، إلا أن استدعاء مسؤول سعودي لإنقاذ ناد إماراتي لديه دعم مالي داخلي هو أمر لا يتوافق مع المنطق ولا علاقة بما يمكن أن يحدث على أرض الواقع.