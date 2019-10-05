هازارد يسجل أخيرا وريال مدريد يفرمل انطلاقة غرناطة بصعوبة









اسماء السيد - فك البلجيكي ادين هازار نحسه مع التسجيل وقاد ريال مدريد إلى فرملة الانطلاقة الصاروخية لضيفه غرناطة بفوز صعب 4-2، السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

طالب هازار جماهير ريال بـ"الانتظار قليلا" لان "الاهداف ستأتي" وكان له ما أراد، مسجلا هدفه الاول مع الفريق الملكي بعد قدومه صيفا من تشلسي الانكليزي مقابل نحو 100 مليون يورو.

أجرى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أربعة تغييرات على تشكيلة أفلتت من الخسارة على أرضها الثلاثاء أمام كلوب بروج البلجيكي في مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث قلب تخلفه بثنائية نظيفة في الشوط الأول إلى تعادل 2-2، وذلك بعد خسارته الصادمة افتتاحا امام باريس سان جرمان الفرنسي صفر-3.

ودفع زيدان بمواطنه حارس المرمى الفونس اريولا المعار من باريس سان جرمان، الظهير الفارو اودريوسولا، لاعب الوسط الصاعد بقوة الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي والجناح الويلزي غاريث بايل.

فيما تعززت لائحة الغابين وضمت امثال المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الظهير الفرنسي فيرلان مندي والحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي نفى فريقه معاناته من نوبات قلق.

وبقي ريال الفريق الوحيد من دون خسارة في الليغا، ملحقا الخسارة الثانية بغرناطة الذي باتت وصافته في مهب الريح، اذ يتخلف عنه ليفانتي التاسع بنقطتين فقط.

ورفع ريال رصيده في الصدارة الى 18 نقطة، فيما تتركز الانظار على غريمه برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين الذي يستقبل اشبيلية في مباراة قمة بين فريقين يملكان 13 نقطة.

وعلق داني كارفاخال الذي لعب في مركز الظهير الايسر وليس في الايمن كما العادة، على تقليص غرناطة الفارق من صفر-3 الى 2-3 "لا يمكن ان نعاني هكذا. يجب ان نصحح هذا الجانب من اللعب. يجب ان نكون حاسمين. أنا سعيد جدا لاجل هازار، يستحق هذا الهدف ويتأقلم جيدا".

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وبكر المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة سريعا بالتسجيل بعد دقيقة و44 ثانية، موقعا هدفه السادس هذا الموسم عندما تابع بيسراه عرضية مقشرة من الويلزي غاريث بايل.

وبعد عدة محاولات للقائد سيرخيو راموس (24) وكارفاخال (26) وتألق حارس غرناطة روي سيلفا، خسر ريال لاعب وسطه الالماني طوني كروس فخرج مصابا ودخل بدلا منه الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش.

ودخل ريال غرف الملابس متقدما بهدفين عندما لعب هازار كرة ساقطة فوق الحارس المتقدم برغم مضايقة الدفاع (45+1)، وبتمريرة حاسمة هي الاولى لفالفيردي (21 عاما) في 55 مباراة مع ديبورتيفو لاكورونيا وريال في مختلف المسابقات.

وفي الثاني، أطلق مودريتش، أفضل لاعب في العالم لعام 2018، تسديدة صاروخية رائعة سكنت المقص الايمن لمرمى الفريق الاندلسي (61).

عرقل بعدها اريولا الفنزويلي داروين ماتشيس، فاحتسب الحكم ركلة جزاء ترجمها بصعوبة بعد أن أحسن اريولا تقديرها (68).

وفي ظل فرض غرناطة خطورة لافتة، خطف المدافع البرتغالي دومينغوس دوارتي هدف التقليص متابعا ركنية من مسافة قريبة (77).

لكن بديلا ثانيا هز الشباك من طرف ريال مدريد، إذ ترجم الكولومبي خاميس رودريغيز بيمناه عرضية مقشرة من داخل المنطقة (90+3)، لتنتهي المواجهة بفوز ريال 4-2.

ملخص مباراة ريال مدريد وغرناطة:

ملخص مباراة ليغانيس وليفانتي: