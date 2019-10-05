"دربي" الرجاء والوداد الأبرز في دور الـ16 من بطولة الأندية العربية









اسماء السيد - أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة الأندية العربية التي أقيمت السبت في الرياض، عن مواجهة مرتقبة بين قطبي كرة القدم المغربية الرجاء والوداد البيضاويين.

الى ذلك، يشهد الدور المقبل مواجهتين مرتقبتين، أولهما على الصعيد المغاربي بين أولمبيك آسفي المغربي والترجي التونسي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في الموسمين الماضيين، وأخرى على صعيد الخليج بين بين الاتحاد السعودي والوصل الإماراتي.

وأفاد مسؤولون في الاتحاد العربي أن مباريات دور الـ16 ستقام بين 20 تشرين الأول/أكتوبر الحالي وأواخر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لكن تحديد مواعيدها يرتبط باتفاق الأندية المعنية في ما بينها.

وستجمع المواجهة الأبرز بين قطبي مدينة الدار البيضاء اللذين يتشاركان الملعب ذاته (محمد الخامس)، علما بأن نسخة العام الحالي من البطولة تحمل اسم العاهل المغربي ("كأس محمد السادس للأندية الأبطال").

وقال الرئيس السابق للرجاء عبد السلام حنات في تصريحات عبر قناة أبوظبي الرياضية مالكة حقوق نقل البطولة "كان بودّنا أن نتقابل في الأدوار المتأخرة لأن مشاركتنا في الكأس العزيزة التي تحمل اسم ملكنا المفدى، كل واحد يريد أن يحاول فريق مغربي أن يفوز بها".

وأضاف "لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن (...) فليفز الأقوى".

من جهته، اعتبر المسؤول الإعلامي في الوداد محمد طلال أن القرعة وضعت فريق مدينة الدار البيضاء "أمام خصم هو الغريم التقليدي لنادي الوداد الرياضي، ليس لنا أي تخوف، هي نهاية (مباراة نهائية) قبل الأوان، الخاسر الأكبر فيها هو المتتبع العربي".

وتابع "هذا ما كان، القرعة كانت ديموقراطية. سنستعد للرجاء كما الرجاء سيستعد للوداد".

وكان الوداد المتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا عام 2017، قد بلغ دور الـ16 في البطولة العربية على حساب المريخ السوداني، بينما تأهل الرجاء المتوج بطلا لكأس الاتحاد الإفريقي عام 2018، على حساب هلال القدس الفلسطيني.

وفي أبرز مواعيد دور الـ16، سيجمع "دربي" الخليج بين الوصل واتحاد جدة، بينما يلاقي شباب الأردن الذي أقصى حامل اللقب النجم الساحلي التونسي من دور الـ32، فريق الشباب السعودي.

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أما بطل إفريقيا الترجي، فسيلاقي أولمبيك آسفي في "دربي" شمال إفريقي. وكان الترجي الذي تفوق بشكل مثير للجدل على الوداد في نهائي الموسم الماضي من مسابقة دوري الأبطال، قد بلغ دور الـ16 من البطولة العربية على حساب النجمة اللبناني، بينما تفوق أولمبيك آسفي على الرفاع البحريني.

في ما يأتي مواجهات دور الـ16:

القوة الجوية (العراق) - مولودية الجزائر (الجزائر)

الاتحاد السكندري (مصر) - المحرق (البحرين)

الشباب (السعودية) - شباب الأردن (الأردن)

الوداد البيضاوي (المغرب) - الرجاء البيضاوي (المغرب)

نواذيبو (موريتانيا) - الشرطة (العراق)

الإسماعيلي (مصر) - الجزيرة (الإمارات)

أولمبيك آسفي (المغرب) - الترجي (تونس)

الوصل (الإمارات) - الاتحاد (السعودية)