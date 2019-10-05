ليفربول يفوز على ليستر سيتي بثنائية في الوقت القاتل

ننشر نتيجة مباراة ليفربول اليوم لحظة بلحظة، حيث يحاول ليفربول اليوم مواصلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز البريمرليج liverpool Now، ويسعى يورجن كلوب الحاصل على أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز للفوز بمباراة اليوم من أجل الاستمرار على قمة الدوري، ويلقى الفريق حالة كبيرة من الاستقرار الفني والمعنوى قبل مباراة الليلة.

موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة ليفربول اليوم liverpool Now أمام ليستر في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة على ملعب الأنفيلد في مباراة سهلة نسبياً للريدز، وتُنقل المباراة على قنوات بي إن سبورت Bein Sports 2 hd بتعليق يوسف سيف، ويشارك النجم محمد صلاح منذ بداية اللقاء رفقة كل من ساديو ماني وفيرمينيو.

صلاح وماني في مباراة ليفربول اليوم بعد صراع الكرة الذهبية

يدخل ليفربول مباراة الليلة أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز كامل العدد، حيث يشارك نجوم الفريق بعد الحصول على تقييم الكرة الذهبية، حيث جاء المدافع فان دايك ثالثاً بعد ميسي ورونالدو على الترتيب، وحل صلاح رابعاً وساديو ماني في المركز الخامس.

Advertisements

مباريات اليوم الدوري المصري لحظة بلحظة.

نتيجة مباراة ليفربول اليوم لحظة بلحظة

ننشر متابعة نتيجة مباراة ليفربول اليوم لحظة بلحظة في الدوري الإنجليزي الممتاز البريمرليج في صراع جديد للريدز من أجل استمراره في المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام منافسه العنيد مانشستر سيتي، تابعوا كل ما يخص نتيجة مباراة ليفربول liverpool والنجم محمد صلاح Mohamed Salah الليلة في غضون الساعات القليلة القادمة.

دقائق قليلة وتنطلق مباراة ليفربول اليوم مع ليستر سيتي في مباراة كبيرة بمثابة تحدٍ جديد للمدرب الألماني يورجن كلوب.

بداية المباراة الآن بين ليفربول وليستر سيتي في قمة كروية كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز البريمرليج.

محاولات مستمرة من ليفربول لإحراز الهدف الأول في اللقاء وماني الأقرب للتسجيل.

ساديو ماني يحرز الهدف الأول لصالح ليفربول liverpool والنتيجة 1-0 لصالح الريدز.

د 63 والنتيجة لا تزال تقدم ليفربول بهدف نظيف للنجم السنغالي ماني.

ماديسون يحرز الهدف الأول لصالح ليستر سيتي لتصبح النتيجة 1-1 والتعادل يخيم على أجواء اللقاء.

د 95 ميلنر يحرز الهدف الثاني لصالح ليفربول من ركلة جزاء لتصبح النتيجة 2_1 ويفوز ليفربول باللقاء.

رسمياً نهاية المباراة بفوز ليفربول على ليستر سيتي بثنائية مقابل هدف واحد.