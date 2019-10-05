ملخص مباراة الهلال والاتفاق 4-1 اليوم في دوري محمد بن سلمان

ملخص مباراة الهلال والاتفاق اليوم في الدوري السعودي لكرة القدم، الهلال ضد الاتفاق اليوم في الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، المباراة تلعب في تمام السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، الذي يتسع لأكثر من 30 الف متفرج من المتوقع أن بملأو جنابات ملعب المباراة.
الهلال هو متصدر الدوري السعودي حتى الآن يقابل احد فرق المنطقة الدافئة بجدول المسابقة، وسيكون الهلال المنتشي بفوز خارج الأرض أمام السد القطري بدوري أبطال اسيا مطالب بالفوز قبل التوقف الدولي، والوصول إلي النقطة رقم 16 من أجل الحفاظ على صدارة جدول كاس الأمير محمد بن سلمان.
الهلال سيلعب تلك المباراة بكامل عناصره المحترفه على رأسهم البرازيلي ادواردو والسوري عمر خربين، مع وجود العناصر المحلية التي على رأسها سلمان الفرج، وسيكون الاتفاق في تلك المباراة مطالب بالخروج بنقطة على أقل تقدير أمام أحدى أقوى فرق قارة اسيا بنجومه.
تشكيل الهلال الرسمي
* حراسة المرمى: محمد الواكد.
* خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي آل بليهي – جانغ هيون سو – محمد البريك.
* خط الوسط: كارلوس إدواردو – سلمان الفرج – جوستافو كويلار – هتان باهبري.
* قلب الهجوم: عمر خربين – صالح الشهري.
ملخص مباراة الهلال والاتفاق
- بدأ الهلال المباراة ضاغطاً من اجل تسجيل الهدف الاول وأنهاء الأمور مبكراً.
- مرور ربع ساعة ولا يزال التعادل السلبي قائم
- كارلوس ادواردو يسجل الهدف الاول في الدقيقة 20
- صالح العمري يعادل النتيجة سريعاً للقادسية في الدقيقة 29.
- نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي
- مرور أول 10 دقائق من الشوط الثاني ولا يزال التعادل مستمر.
- صالح الشهري يتقدم من جديد للهلال بهدفين لهدف.
- جوميز يحرز الثالث في الدقيقة 76.
- كارلوس ادواردو يسجل الرابع في الدقيقة 95
- نهاية المباراة بفوز الهلال بأربع أهداف لهدف.