ملخص مباراة الهلال والاتفاق 4-1 اليوم في دوري محمد بن سلمان

ملخص مباراة الهلال والاتفاق اليوم في الدوري السعودي لكرة القدم، الهلال ضد الاتفاق اليوم في الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، المباراة تلعب في تمام السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، الذي يتسع لأكثر من 30 الف متفرج من المتوقع أن بملأو جنابات ملعب المباراة.

الهلال هو متصدر الدوري السعودي حتى الآن يقابل احد فرق المنطقة الدافئة بجدول المسابقة، وسيكون الهلال المنتشي بفوز خارج الأرض أمام السد القطري بدوري أبطال اسيا مطالب بالفوز قبل التوقف الدولي، والوصول إلي النقطة رقم 16 من أجل الحفاظ على صدارة جدول كاس الأمير محمد بن سلمان.

الهلال سيلعب تلك المباراة بكامل عناصره المحترفه على رأسهم البرازيلي ادواردو والسوري عمر خربين، مع وجود العناصر المحلية التي على رأسها سلمان الفرج، وسيكون الاتفاق في تلك المباراة مطالب بالخروج بنقطة على أقل تقدير أمام أحدى أقوى فرق قارة اسيا بنجومه.

تشكيل الهلال الرسمي

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* حراسة المرمى: محمد الواكد.

* خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي آل بليهي – جانغ هيون سو – محمد البريك.

* خط الوسط: كارلوس إدواردو – سلمان الفرج – جوستافو كويلار – هتان باهبري.

* قلب الهجوم: عمر خربين – صالح الشهري.

ملخص مباراة الهلال والاتفاق