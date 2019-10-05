ملخص مباراة ليفربول وليستر سيتي 2-1 في الدوري الانجليزي الممتاز

ملخص مباراة ليفربول وليستر سيتي في إطار الأسبوع الثامن من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث تلعب المباراة اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصراً، وسيكون على كلا الفريقين تقديم الأداء المنتظر منهم في تلك المواجهة التي ستكون على ملعب الأنفيلد معقل العملاق الانجليزي.

وكان ليفربول حقق الفوز السابع على حساب شيفيلد يونايتد ويتصدر جدول ترتيب المسابقة بفارق خمس نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي، ويسعى الفريق الغائب عن التتويج باللقب المحلي منذ 30 عاماً، للاستمرار في نتائجه الجيدة من أجل التتويج باللقب الذي طال انتظاره من قبل جماهير النادي الأحمر.

وكان لقاءين الموسم الماضي اللتان جمعا الفريقين، انتهوا بفوز ليفربول في ملعب الثعالب، أما لقاء الإياب في ملعب الأنفيلد انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة شهدت التعثر الأول في سلسلة تعثرات ليفربول التي أبعدته عن الصدارة وابعدته في النهاية عن اللقب المنشود من قبل الجماهير.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

أدريان – روبرتسون – فان دايك – لوفرين – أرنولد – فابينيو – ميلنر – فاينالدوم – ماني – فيرمينو – صلاح

ملخص مباراة ليفربول وليستر سيتي