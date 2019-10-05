اولى اهداف هازارد .. ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وغرناطة 4-2 اليوم السبت بالدوري الاسباني

ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وغرناطة اليوم، صعد ريال مدريد لصدارة ترتيب فرق الدوري الأسباني مجدداً بعد الفوز على غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثامنة من الليغا.

تنقل قناة بي إن سبورتس الثالثة عصر اليوم لقاء الريال بتعليق خليل البلوشي، وهي المباراة التي يديرها الحكم الدولي الأسباني خايمي لا تري سانتياغو كحكم ساحة، حيث يحاول ريال مدريد الحفاظ على صدارة ترتيب الليغا وتفادي تعثر جديد بعد التعادل السلبي مع أتلتيكو مدريد الجولة الماضية.

وكان ريال مدريد قد تعثر في منتصف الأسبوع على نفس الملعب في دوري أبطال أوروبا بعد تعادل إيجابي بهدفين لمثلهما أمام كلوب بروج البلجيكي بعد مباراة مثيرة للجدل، كان بطلها الحقيقي تقنية الفار التي احتسبت هدف غير صحيح أنقذ الملكي من فخ الهزيمة الثانية على التوالي.