الفوز الثاامن .. ملخص نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي 2-1 في البريميرليغ

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي، واصل ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وسجل الفوز الثامن على التوالي محرزاً العلامة الكاملة حتى الآن في البريميرليغ بعد الفوز على ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، سجل ساديو ماني أولى اهداف اللقاء لمصلحة ليفربول في الشوط الأول الدقيقة 40، وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق تزداد الأثارة عندما سجل الدولي الشاب الإنجليزي ماديسون هدف التعادل لفريق الثعالب، لكن حكم اللققاء احتسب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع لمصلحة ليفربول بعد عرقلة ساديو ماني، يسجل منها ميلنر هدف الفوز والنقاط الثلاثة للأحمر.

يبحث الليفر عن تحقيق الفوز الثامن على التوالي عندما يستضيف الثعالب ليستر سيتي على ملعب أنفليد عصر اليوم السبت الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة في الجولة الثامنة من مباريات البريميرليغ.

وتعتبر مواجهة اليوم هي قمة مباريات الجولة حيث تجمع بين صاحب الصدارة وصاحب المركز الثالث في جدول الترتيب، ويسعى كلاهما لتسجيل فوز جديد في المسابقة وتحسين مراكزهم بمقدمة جدول الدوري الإنجليزي.

ويأتي ليفربول من أنتصار صعب في دوري أبطال أوروبا على ريد بول النمساوي منتصف الأسبوع الماضي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وهي مواجهة شهدت تألق الفرعون المصري محمد صلاح الذي نجح في تسجيل هدفين لفريقه، وسيكون صلاح ضمن التشكيلة الأساسية لبطل أوروبا خلال مواجهة الثعالب اليوم.