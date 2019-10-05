الهلال بفوز على الاتفاق برباعية في الدوري السعودي لكرة القدم

ملخص مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي “دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي” لكرة القدم، حيث يلعب الزعيم الهلال تلك المواجهة من أجل الاستمرار في الفوز بالمباريات لاستعادة لقبه المفضل الذي خسره في أخر مباريات الموسم الماضي لصالح غريمه النصر في الأسابيع الأخيره، وسيكون الفريق الذي سيلعب بكامل محترفيه بالأستمرار في صدارة الدوري السعودي لكرة القدم.

المباراة ستكون في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، الخامسة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وستكون منقولة ksa sport، وستلعب المباراة على استاد الأمير محمد بن فهد، ويلعب اللقاء في درجة حرارة 32°C، ومن المحتمل ان تكون المواجهة متكافئة ومفتوحة على كافة الاحتمالات.

الهلال كان قد لعب في منتصف الأسبوع أمام السد القطري في قبل نهائي دوري أبطال أسيا لكرة القدم، وفاز الزعيم السعودي برباعية مقابل هدف على أرض منافسه ليقطع بشكل كبير جزء من الصعود إلي المباراة من النهائية من البطولة التي بمثابة الحلم للفريق السعودي، مما يعني أن الفريق سيلعب في تلك المواجهة بروح معنوية عالية.

الهلال والاتفاق