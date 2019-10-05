الآن: نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم فوز في الدقائق الأخيرة للريدز واصابة محمد صلاح

تبدأ اليوم الجولة الثامنة في الدوري الانجليزي ومن ضمن مبارياتها القوية والمنتظرة مباراة ليفربول الذي يستضيف فيها ليستر سيتي في صراع كبير على ثلاث نقاط غالية للفريقين في جدول الترتيب حيث يحل الريدز في الصدارة برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات متتالية بينما ليستر في المركز الثالث برصيد 14 نقطة من أربع انتثارات وتعادلين وهزيمة.

مباراة ليفربول وليستر سيتي

وتنطلق مباراة اليوم في تمام الساعة الرابعة من عصر السبت بتوقيت القاهرة، وكانت آخر مباريات الفريق المتصدر الريدز في الدوري الأسبوع الماضي منذ 7 أيام تحديدا حين حفظ فينالدوم سجل ليفربول نظيفا من التعادلات أو الخسارة بهدف في الشوط الثاني لينهي المباراة بحصول الريدز على 3 نقاط غالية من شيفلد يونايتد على أرضه.

ليفربول وليستر سيتي

وتحدث الصحف الانجليزية عن الاتهام الذي وجهه UEFA للفريق الإنجليزي “ليفربول” بعد مبارااته أمام ريد بول في دوري الأبطال والتي فاز فيها 4-3، وقد أتى الاتخام لسببين مختلفين، أولهما هو اختراق مشجع لأرض الملعب قبل أن يتعامل معه الأمن، والثاني السماح بتواجد أطفال صغار عقب نهاية المباراة للحصول على تيشرتات اللاعبين.

نتيجة مباراة ليفربول وليستر

وتتذكر جماهير ليفربول مباراة الموسم الماضي والتي انتهت بالتعادل وحرمت الريدز من فرصة الانطلاق بالصدارة وانهاء أمل عودة مان سيتي وربما كانت مباراة ضياع اللقب، فهل يُلذع الريدز مرتين أم يفوزون اليوم.

انتهت مباراة ليفربول وليستر بفوز الريدز بنتيجة 2-1: سجل أهداف ليفربول ماني في الشوط الاول وميلنر من ركلة جزاء في آخر دقائق المباراة بينما سجل ماديسون لليستر في الدقيقة 80