برباعية اهداف .. ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وغرناطة 4-2 اليوم

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الأسباني برصيد 15 نقطة من سبع مباريات، حيث فاز في 4 لقاءات وتعادل في ثلاثة ولم يذق طعم الخسارة حتى الآن، أما غرناطة ضيف ريال مدريد في مباراة اليوم فهو مفاجأت البطولة حتى الآن، حيث يجتل المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

تاريخ لقاءات الفريقين الأخيرة تشير أن ريال مدريد تمكن من الفوز على غرناطة في العام الماضي ذهاباً وأياباً بنتيجتي 4-0 و 5-0، أي أن ريال مدريد يمتلك أفضلية كبيرة قبل المواجهة المرتقبة على ملعبه عصر اليوم.