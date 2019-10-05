ملخص مباراة ريال مدريد وغرناطة 4-2 اليوم في الدوري الأسباني لكرة القدم

ملخص مباراة ريال مدريد وغرناطة اليوم في إطار مباريات الليغا “الدوري الأسباني”، تبدأ مواجهة ريال مدريد وغرناطة اليوم في تمام الرابعة عصراً، على ملعب سنتياغو برنابيو، وسيخوض الفريق الملكي تلك المواجهة بالتشكيلة المثالية، وقد يفضل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إراحة عدد من اللاعبين قبل التوقف الدولي.

من المنتظر ان يعول ريال مدريد في تلك المباراة على كريم بنزيما هداف الفريق في الدوري الأسباني هذا الموسم، وسيكون الوافد الجديد البلجيكي أديين هازارد تحت الضغوط بعد المستوى المخيب للاعب في المباريات الأخيرة منذ قدومه، وسيكون في مواجهة جماهير البرنابيو التي لا ترحم في حال استمر على هذا المستوى.

غرناطة يقدم أداء جيد منذ بداية الموسم الكروي، وكان قد حقق مفاجأة كبيرة على حامل اللقب برشلونة في الأسبوع الخامس من الليغا، فهل سيحقق المفاجأة الثانية ويحقق الفوز على كبير أسبانيا في ملعبه، وسيكون الريال في تلك المواجهة مدعوماً بجماهيره من أجل تحقيق الانتصار والعودة إلي سكة الانتصارات.

ملخص مباراة ريال مدريد وغرناطة