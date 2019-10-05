مباراة ليفربول وليستر سيتي: ذكاء ماني يمنع تعثر ليفربول للمرة الأولى في البريميرليج

في معقل الريدز الأنفيلد يستضيف فريق ليفربول منافس عنيد في مباراة مرتقبة ألا وهو فريق ليستر سيتي، في الجولة الثامنة من منافسات البريميرليج والتي يسير فيها الريدز بخطى ثابتة ورائعة فقد تمكنوا من تحقيق 7 انتصارات في أول 7 جولات وهو ما جعلهم يتصدرون جدول الترتيب، بينما تقدم ليستر ووصل للمركز الثالث خلف السيتي.

ليفربول وليستر سيتي

ويري فيرجل فان دايك المدافع الهولندي ونجم الريدز أن مباراة ريد بول الثلاثاء الماضي والتي فاز فيها الريدز برباعية مقابل 3 أهداف أن الأمر لن يكون جيدا عندما تستقبل 3 أهداف في لقاء يُجرى على ملعبك ولكن عقلية ليفربول تسعى دائما للقيام بما تعودا عليه في طريقة اللعب ومواصلة ما يمكنهم تحقيقه وأنه ربما يكن جيدا لينبههم أن يتطورا أكثر.

نتيجة مباراة ليفربول وليستر

ويرى فيرجل أن الفريق الذي قد واجههوه يلعب مثلهم في الطريقة وأنهم لم يكونوا ليستسلموا حتى وان لم يحرزوا هدفا قبل نهاية الشوط الأول، ولكن تسجيلهم لهذا الهدف منحهم الرغبة في العودة، وأكد أنهم فريق جيد استغل الفترة التي لعبها وحسم فرصه، وتمنى فان دايك بأن تكن مباراة ليستر سيتي فرصة لتقديم الأفضل والفوز فيها.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول 2-1 حيث شهد الشوط الاول هدف ساديو ماني بينما شهدت أحداث الشوط الثاني الاثارة الكبيرة بتعادل ليستر في الدقيقة 80 وقبل النهاية يفوز ليفربول بركلة جزاء سجلها ميلنر.