ريال مدريد يفوز على غرناطة بالأسبوع الثامن من الليغا الأسبانية

ملخص مباراة ريال مدريد وغرناطه في الأسبوع الثامن من الدوري الأسباني لكرة القدم، حيث سيكون على الفريق الملكي تحقيق نتيجة إيجابيه على أرضية ميدانه تعوضه عن خيبة الأمل الأوروبية التي منى بيه على أرضية ملعبه الأسبوع الماضي، عندما يلاقي أحد الفرق التي قدمت أداء كبير خلال الفترة الماضية من الليغا الأسبانية.

المباراة سوف تكون في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت جمهورية مصر العربية، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 3 ويعلق عليها المعلق الرياضي خليل البلوشي، وتقام المباراة على ملعب سنتياغو برنابيو بالعاصمة الأسبانية مدريد، وسط توقعات لغياب بعض الجماهير عن المباراة بسبب الأداء المخيب للملكي خلال الفترة الماضية.

وكان ريال مدريد يمر بفترة جيدة في جدول ترتيب الدوري الأسباني بعدما فاز بأربع مباريات وتعادل في ثلاث، وكانت المباراة الأخيرة للفريق في الدوري قد تعادل خلالها مع اتلتيكو مدريد بملعب واندا سلبياً، وهي نتيجة جيدة من أرض منافس محتمل على لقب الليغا الأسبانية هذا الموسم.

مباراة ريال مدريد وغرناطة بث مباشر اليوم، يغيب عن تلك المباراة الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا ويلعب بدلاً منه أريولا، وذلك على أثر إصابة الأول في مباراة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.