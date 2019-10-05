بهدفين لهدف ليفربول يواصل سلسلة الانتصارات في الدوري الانجليزي الممتاز

ملخص مباراة ليفربول وليستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الانجليزي لكرة القدم، حيث يلعب كلا الفريقين تلك المواجهة من أجل تحقيق الانتصار، ويسعى أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب لتحقيق الفوز في تلك المباراة والوصول إلي النقطة 24 وتحقيق الفوز الثامن على التوالي منذ بداية البريمرليج هذا الموسم حتي الآن.

، سنقدم إليكم البث المباشر الخاص بتلك المباراة والتي سوف تبدأ في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، الخامسة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع عبر قناة bein sport 2، وهي المباراة التي لن تكون سهلة خاصة في ظل تقديم الذئاب مستوى كبير منذ بداية الموسم الكروي الحالي.

وكان ليفربول قد حقق الفوز في منتصف الأسبوع على ريد بول سالزبورغ النمساوي بدوري أبطال اوروبا بأربع اهداف لثلاثة، في مباراة شهدت تسجيل الفريق لأربع أهداف، لكنها كشفت عن مشكلة بخط الدفاع وتأثير غياب ماتيب عن الفريق، وقد أكد يورجن كلوب أن الفريق تعلم الدرس جيداً، وأن الدفاع بهذه الطريقة سيجعل الفريق يمر بالعديد من المشاكل.

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تشكيل الريدز، لمواجهة ليستر سيتي، اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الثامنة للبريميرليج.ويقود هجوم الريدز الثلاثي الناري، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.