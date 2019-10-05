الاتحاد السكندرى يهاجم المصرى بسيسيه وقمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى تشكيلة فريقه التى ستخوض مباراة المصرى البورسعيدى بعد قليل فى المباراة المقررة بينهما بعد قليل باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى . وضمت تشكيلة الإتحاد كل من حراسة المرمى : عماد السيد Advertisements خط الدفاع : محمود رزق – إسلام جمال – أسامة العزب – السيد سالم خط الوسط : كريم الديب – هشام محمد – نبيل مانجا-أحمد رفعت خط الهجوم : رزاق سيسيه – خالد قمر ويدخل المصرى المباراة فى المركز السادس برصيد 4 نقاط ، بينما يحتل الإتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 3 نقاط .

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