شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر : الأهلى فاز على أسوان بخماسية رغم الصعوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى عن سعادته بالفوز اليوم على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة من منافسات الدوري العام.

وأضاف فايلر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : "سجلنا اليوم 5 أهداف وهو أمر رائع للغاية ،خاصة في ظل الظروف الصعبة التي خضنا فيها المباراة الممثلة في سوء أرضية الملعب وارتفاع درجات الحرارة"

Advertisements

وأوضح أن الجهاز الفني يتطلع لتجهيز جميع اللاعبين المسجلين في القائمة ولا يوجد مجموعة مفضلة أو مميزة بعينها عن غيرها ، مؤكدًا أن الأداء داخل الملعب يبقى المعيار الرئيسي لمسألة المشاركة في المباريات.

وأشار فايلر إلى أن جميع اللاعبين على درجة واحدة من الأهمية ، ولكن وحدة الفريق بشكل عام تبقى العامل الأساسي لدى الجهاز الفني مؤكدًا ان الأداء البدني للأهلي أمام أسوان كان مميزًا للغاية بدليل نجاح الفريق خلال الشوط الثاني في إحراز 3 اهداف وسط سيطرة ميدانية رغم سوء أرضية الملعب.