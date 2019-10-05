شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات يتحدث عن حسم الأهلى المبكر للدوري وفايلر والانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه العريض على أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف الشحات:"الحمد لله على المكسب نخوض أي مباراة بهدف الفوز فقط من أجل التتويج بلقب الدوري مبكراً، وتجنب ما حدث في الموسم الماضي..نركز من أول الموسم وهدفنا تحقيق جميع الألقاب في البطولات التي نشارك فيها وإن شاء الله نسعد جماهير الأهلي".

وواصل :"رينيه فايلر مدرب محترم جدا ويتعامل مع جميع اللاعبين جيدا ويمنح كل لاعب حقه ويزيل الخوف من اللاعبين، وهو يمنحنا الثقة والتي تساهم بشكل كبير فى ارتفاع المستوى وأشكره عليها".

وأشار :"الانضمام لمنتخب مصر أمر يسعد أي لاعب وأنا سعيد جدا بالتواجد وأشكر الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري والجهاز المعاون وإن شاء الله أكون على قدر المسئولية".

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وعن الحادث الذي تعرض لها فجر الجمعة قائلا :"شوفت الموت بعيني وأنا رايح المطار في طريقي للسفر إلى المعسكر ولكن قدر الله وما شاء فعل والحمد لله وأشكر الله سبحانه وتعالى إنه نجاني وكل ما يعطيه ربي له راض به".