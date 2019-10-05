شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول من مواجهة دجلة والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة وادى دجلة، والإسماعيلى التى تجمعهما حاليًا على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ولم يشهد الشوط إثارة من كلا الفريقين، وانحصرت الكرة فى منطقة وسط الملعب، مع بعض الهجمات المتواضعة من الفريق الدجلاوى، وتلقى أحمد مدبولى البطاقة الصفراء فى الدقيقة 30 من عمر المباراة.

وضم التشكيل كل من: محمد مجدى، أسامة إبراهيم، باهر المحمدى، محمد مجدى الجمل، محمد بيومى، محمود دونجا، احمد مدبولى، همام طارق، عبد الرحمن مجدى، محمد الشامى، وجية عبد الحكيم.

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فيما أعلن اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة تشكيله فريقه وضمت كل من: "محمد عبد المنصف وبودى ومحمود مرعى وبيكهام واسحاق يعقوب ومحمد رضا ومحمد عبد العاطى ومحمد هلال ورفيق كامل وعبد الكبير الوادى ومروان حمدى".

وخسر دجلة من طنطا بهدف دون رد ثم تعادل مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق، بينما فاز الاسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة.