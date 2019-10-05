شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يهزم الإنتاج بهدف فى اللحظات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف فريق المقاولون العرب ثلاث نقاط غالية من نظيره الإنتاج الحربى بعدما استطاع الفوز عليه بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد السلام الدولى فى إطار مباريات الجولة الثالثة للدورى .

أحرز هدف المباراة الوحيد البديل محمد سالم بعد خطأ دفاعى من أحد لاعبى الإنتاج الحربى الذى حاول إعادة الكرة لحارسه عامر عامر خطفها محمد سالم وتخطى حارس المرمى ووضعها بسهولة فى المرمى .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 7 نقاط فى المركز الثانى بالدورى ، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند 3 نقاط فى المركز الحادى عشر .

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وبدأ المقاولون المباراة بتشكيل مكون من :

محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير ثابت، إبراهيم صلاح، طاهر محمد طاهر، عبد الوهاب اسماعيل، فاروقا، عبد الله ياسين، لويس إدوارد، معروف يوسف، سيف الدين الجزيرى.