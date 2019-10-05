شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهاجم الإتحاد السكندرى بوادى وياسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى تشكيلة فريقه التى ستخوض مباراة الإتحاد السكندرى فى المباراة المقررة بينهما بعد قليل باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى .

وضمت التشكيلة كل من : أحمد مسعود فى حراسة المرمى - بهاء مجدي، أحمد شوشة، سعيدو سمبوري، كريم العراقي، فريد شوقي، حسن علي، مفتاح طقطق، إسلام عطية، احمد ياسر ، محمود وادي .

ويدخل المصرى المباراة فى المركز السادس برصيد 4 نقاط ، بينما يحتل الإتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 3 نقاط .