المصرى يهاجم الإتحاد السكندرى بوادى وياسر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى تشكيلة فريقه التى ستخوض مباراة الإتحاد السكندرى فى المباراة المقررة بينهما بعد قليل باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى .
وضمت التشكيلة كل من : أحمد مسعود فى حراسة المرمى - بهاء مجدي، أحمد شوشة، سعيدو سمبوري، كريم العراقي، فريد شوقي، حسن علي، مفتاح طقطق، إسلام عطية، احمد ياسر ، محمود وادي .
ويدخل المصرى المباراة فى المركز السادس برصيد 4 نقاط ، بينما يحتل الإتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 3 نقاط .
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