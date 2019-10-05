شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ليبيا يستدعى مهاجم المصرى لمعسكر المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادي المصري خطاباً رسمياً من الاتحاد الليبي لكرة القدم يخطره من خلاله باختيار مهاجم الفريق مفتاح طقطق للانضمام للمعسكر المغلق لمنتخب ليبيا الوطني والذي يُقام بالمملكة المغربية خلال الفترة من السابع من أكتوبر الجاري وحتى السادس عشر من الشهر ذاته وذلك في إطار استعدادات المنتخب الليبي للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون عام 2021.



ومن المقرر أن يغادر اللاعب القاهرة غدا الأحد متوجهاً إلى مدينة الدار البيضاء المغربية ، علماً بأن اللاعب متواجد حالياً بمعسكر المصري المغلق المقام بالعين السخنة استعداداً لمباراة أمام الاتحاد السكندري والمقرر اقامتها في الثامنة مساء اليوم على ستاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري.

يذكر أن المصرى تعادل فى أولى مبارياته بالدورى أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق، قبل الفوز على الإسماعيلى 3/1 فى الجولة الثانية.