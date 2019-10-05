شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شيلونجو يحرز هدف تقدم الإسماعيلى أمام وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز بنسيون شيلونجو، مهاجم الإسماعيلى، هدف التقدم لفريقه فى شباك وادى دجلة، بالدقيقة 71 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وضم التشكيل كل من: محمد مجدى، أسامة إبراهيم، باهر المحمدى، محمد مجدى الجمل، محمد بيومى، محمود دونجا، احمد مدبولى، همام طارق، عبد الرحمن مجدى، محمد الشامى، وجية عبد الحكيم.

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فيما أعلن اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة تشكيله فريقه وضمت كل من: محمد عبد المنصف وبودى ومحمود مرعى وبيكهام واسحاق يعقوب ومحمد رضا ومحمد عبد العاطى ومحمد هلال ورفيق كامل وعبد الكبير الوادى ومروان حمدى.

وخسر دجلة من طنطا بهدف دون رد ثم تعادل مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق، بينما فاز الاسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة.