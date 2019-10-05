الإسماعيلي يعود لطريق الانتصارات.. وفوز قاتل للمقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر قورة:

استعاد فريق الإسماعيلي طريق الانتصارات بالفوز على وادي دجلة بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "بتروسبورت" ضمن الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري.

هدف الإسماعيلي الوحيد جاء في الدقيقة 70 من زمن أحداث الشوط الثاني عن طرق لاعبه يينسون شيلونجو.

وأصبح رصيد الإسماعيلي ست نقاط من انتصارين على حساب الجونة في الجولة الأولى ووادي دجلة مقابل خسارة وحيدة كانت أمام المصري في الأسبوع الماضي في مباراة انتهت بنتيجة (3-1).

في المقابل، توقف رصيد وادي دجلة عند نقطة حيث لم يحقق الفريق الدجلاوي أي انتصار بعدما تعادل أمام حرس الحدود وخسر مباراتين أمام طنطا والإسماعيلي.

ويلعب الإسماعيلي في الجولة المقبلة أمام منافسه حرس الحدود في الأسبوع الرابع، بينما يلعب دجلة أمام الاتحاد السكندري.

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وفي مباراة أخرى، حقق فريق المقاولون العرب فوزًا قاتلاً على حساب الإنتاج الحربي بهدف دون رد في مباراة أقيم على ملعب "السلام".

هدف المقاولون الوحيد جاء عن طريق محمد سالم في الدقيقة 90 من زمن أحداث المباراة.

المقاولون أصبح في المركز الرابع مؤقتًا خلف الثلاثي الأهلي وبيراميدز والزمالك حيث يمتلك "ذئاب الجبل" سبع نقاط من فوزين أمام طلائع الجيش والإنتاج مقابل تعادل تحقق أمام سموحة.

في المقابل، توقف رصيد الإنتاج الحربي عند ثلاث نقاط من فوز أمام إف سي مصر مقابل خسارتين أمام الأهلي وأخيرًا المقاولون العرب.

ويلعب المقاولون العرب في الجولة الرابعة أمام أسوان، بينما يواجه الإنتاج الحربي منافسه إنبي.