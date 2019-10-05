مدرب أسوان: لم أكن أتوقع الهزيمة أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:
قال مجدي عبدالعاطي المدير الفني لنادي أسوان، إنه لم يكن يتوقع هذه الهزيمة الثقيلة من الأهلي، مضيفًا: "النتيجة كانت صعبة جدًا بالنسبة لي، حتى لما كنت مدرب مساعد، لم أتخيل أن أهزم من الأهلي بـ5 أهداف".
جاءت تصريحات المدير الفني لأسوان خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة أسوان والأهلي، في الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف لأسوان.
وأضاف عبدالعاطي: "خلال الفترة الماضية بدأنا التدريب على كيفية غلق المساحات أمام لاعبي الأهلي وخاصة مفاتيح اللعب والأطراف، ودفعت بثلاثة مدافعين القاضي وإسماعيل والسنجهاوي، ولاعبين في وسط الملعب والأهداف الخمسة من بينها 3 أهداف من أخطاء فردية وكرات ثابتة".
وأتم عبد العاطي تصريحاته:"نقول للجماهير أمامنا في الفترة القادمة 13 يومًا لتعديل هذا المستوى، وسنعطي اللاعبين راحة يومين ونعود للعمل مرة أخرى والتدريب، والاستعداد للمباراة المقبلة".
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