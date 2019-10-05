ماني وصلاح يصنعان رقمًا قياسيًا لليفربول غير مسبوق في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر قورة:

أحرز السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول، هدفه الـ50 مع الريدز في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما افتتح التسجيل لفريقه في المباراة التي انتهت بالفوز (2-1) على ليستر سيتي بالجولة الثالثة للمسابقة.

واحتاج ماني 100 مباراة لتسجيل 50 هدفا مع ليفربول في بريميرليج، إلا أن زميله المصري محمد صلاح هو أسرع لاعب في تاريخ النادي يصل إلى هذا العدد من الأهداف، إذ احتاج 69 مباراة فقط لإحراز 50 هدفا.

وبات صاحب الـ27 عامًا عاشر لاعب من ليفربول يسجل 50 هدفا في المسابقة، ليتجاوز الريدز الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم مانشستر يونايتد، إذ يملك اليونايتد 9 لاعبين سجلوا 50 هدفًا أو أكثر.

وكان المهاجم الآخر روبيرتو فيرمينو سجل هدفه الـ50 مع ليفربول في مباراة بيرنلي بالجولة الرابعة، ليصبح أول لاعب برازيلي في تاريخ المسابقة يصل لهذا العدد من الأهداف، قبل أن يسجل هدفه الـ51 أمام تشيلسي.

ويتصدر ليفربول حاليا جدول ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة بعد تحقيق انطلاقة مبهرة بالفوز في الثماني مباريات، لترتفع طموحات جماهير الريدز في استعادة اللقب الغائب منذ عام 1990 وإنهاء هيمنة مانشستر سيتي.

قائمة لاعبي ليفربول الذين سجلوا أكثر من 50 هدفا في بريميرليج:

- روبي فاولر - 128 هدفا.

- ستيفين جيرارد - 120 هدفا.

- مايكل أوين - 118 هدفا.

- لويس سواريز - 69 هدفا.

- فيرناندو توريس - 65 هدفا.

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- محمد صلاح - 58 هدفا.

- ديرك كويت - 51 هدفا.

- دانييل ستوريدج - 50 هدفا.

- روبيرتو فيرمينو - 51 هدفا.

- ساديو ماني - 50 هدفا.

أسرع لاعبي ليفربول وصولا للهدف الـ50 في بريميرليج:

- محمد صلاح - 69 مباراة.

- فيرناندو توريس - 72 مباراة.

- لويس سواريز - 86 مباراة,

- روبي فاولر - 88 مباراة.

- مايكيل أوين - 98 مباراة.

- ساديو ماني - 100 مباراة.