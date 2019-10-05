"حظ ليفربول".. كيف تناولت الصحف الإنجليزية إصابة صلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تعرض محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري للإصابة خلال مباراة ليستر سيتي في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الآنفيلد" ضمن الأسبوع الثامن من منافسات الدوري الإنجليزي.

صلاح خرج مصابًا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع قبل نهاية المباراة بعد تعرضه لعرقلة على يد لاعب وسط ليستر حمزة تشودهاري حيث انتهى اللقاء بفوز الريدز (2-1).

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز ما تناولته الصحف الإنجليزية بعد إصابة صلاح:

- "إصابة في الوقت المناسب"

علقّت صحيفة "ميرور" البريطانية على إصابة صلاح حيث قالت إنه تعرض لضربة قبل التوقف الدولي مما سيكون أمام النجم المصري التوقيت للعودة.

وأضافت الصحيفة أن صلاح سيخضع للكشف الطبي لتحديد حجم الإصابة خاصة أن الليفر يتأهب لمواجهة غريمه اللدود مانشستر يونايتد عقب التوقف الدولي وتحديدًا في 19 من الشهر الجاري.

- "ضربة صلاح"

ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" والمقربة من فريق ليفربول أن لاعب وسط ليستر سيتي تسبب في إصابة لصلاح في الدقائق الأخيرة من زمن أحداث المباراة.

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وأشارت الصحيفة إلى ظهور صلاح خلال أحداث اللقاء حيث حاول النجم المصري أن يسجل هدفًا لفريقه وتحديدًا في الشوط الثاني لولا تدخل حارس الثعالب بيتر شمايكل.

- "هجوم كلوب"

سلطت صحيفة "ميترو" الإنجليزية الضوء على يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول حيث هاجم المدير الفني لفريق الليفر لاعب ليستر سيتي حمزة تشودهاري بسبب تسببه في إصابة صلاح.

الصحيفة نقلت تصريحات من كلوب قائلاً :"كان على حكم المباراة أن يطرد لاعب ليستر بسبب تصرفه مع صلاح، هو ليس بخير حاليًا بعد الإصابة".

وأضاف المدير الفني لفريق ليفربول :"صلاح رأيته في غرفة خلع الملابس عقب اللقاء، ووضعه ليس بالجيد".

- "حظ ليفربول"

قالت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية إن ليفربول محظوظ بعد إصابة صلاح نظرًا للتوقف الدولي لمدة أسبوعين مما يعني إمكانية عودة نجم الريدز للقاء مانشستر يونايتد المقبل في قمة الجولة التاسعة.

وأضافت الصحيفة أن إصابة صلاح ليست بالجيدة بعدما اشتكى من الكاحل الأيسر بعد تدخل عنيف من لاعب ليستر سيتي الأمر الذي جعل كلوب مدرب ليفربول يهاجم لاعب الثعالب حمزة تشودهاري.