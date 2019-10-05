كلوب: كيف تكون عقوبة ما حدث لصلاح بطاقة صفراء فقط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن التدخل الذي تعرض له محمد صلاح جناح الفريق من حمزة تشودهاري لاعب ليستر سيتي، كان خطيرًا للغاية.

وقال كلوب في تصريحاته عقب الفوز على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف: "محمد صلاح بخير؟ كيف يمكن أن يكون بخير؟ كيف حصل (حمزة تشودهاري) على بطاقة صفراء فقط؟"

وتابع: "ما حدث خطير كالجحيم، أنت لا تحتاج أن تكون مديرًا فنيًا لتدرك هذا، لقد ركض الملعب بالكامل من أجل هذا التدخل، وهذه ليست المرة الأولى له، يمكن أن تكون لاعب عظيم، لكن ليس بمثل هذه التدخلات."

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وأضاف: "محمد صلاح خرج من الملعب، هذا أمر صعب، ما حدث كان الهدف منه التقليل من قوة مو، وهذا شيء غير جيد."

واستطرد: "على تشودهاري أن يدرك أنه يقوم بسلوك خاطئ، ربما كان سيئ الحظ في تدخله ضد ريتشي (لاعب نيوكاسل) لكنه هو ما فعل هذا التدخل العنيف."

وتعرض ريتشي لاعب نيوكاسل للإصابة بعد تدخل من حمزة تشودهاري إدت إلى تمزق في أربطة الكاحل.

وواصل كلوب: "عليه أن يكون هادئ بعض الشيء، لا يمكنك أن تقوم بتدخل على لاعب بهذا الشكل، وتحصل على بطاقة صفراء فقط، لا أعلم كيف تسير الأمور هكذا."