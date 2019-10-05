مران الزمالك.. شيكابالا يحصل على راحة.. وحسن يواصل التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أنهى فريق الكرة بالنادي الزمالك تدريباته على ملعب النادي استعدادا للقاء أف سي مصر المقرر لها غدا الأحد على ملعب السلام في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وأفاد مراسل يلا كورة، بأن مران الزمالك شهد حصول محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق على راحة من تدريب اليوم بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية.
وحضر اللاعب "شيكابالا" إلى النادي ولم يشارك في المران ليتأكد غيابه عن اللقاء المقبل أمام أف سي مصر.
وفي نفس الوقت واصل محمد حسن لاعب الوسط أداء التدريبات التأهيلية بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة.
ومن المقرر أن يدخل الزمالك في معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا للمباراة ومن المقرر أن يلقي محاضرة فنية على اللاعبين مساء اليوم.
ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني في عدد النقاط، بينما يأتي فريق اف سي مصر بالمركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة.
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