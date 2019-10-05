محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أعرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بالفوز على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز (2019-2020).
وأضاف فايلر في المؤتمر الصحفي للمباراة: "سجلنا اليوم خمسة أهداف وهو أمر رائع للغاية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي خضنا فيها المباراة مثل سوء أرضية الملعب وارتفاع درجات الحرارة".
وتحدث المدرب عن سياسة التدوير قائلا: "الجهاز الفني يتطلع لتجهيز جميع اللاعبين المسجلين في القائمة ولا يوجد مجموعة مفضلة أو 11 لاعبا بعينهم، الأداء داخل الملعب يبقى المعيار الرئيسي لمسألة المشاركة في المباريات".
وأكمل في رسالة إلى لاعبي الأهلي: "لا بد من جاهزية الجميع، كل اللاعبين على درجة واحدة من الأهمية ولكن وحدة الفريق بشكل عام تبقى العامل الأساسي لدى الجهاز الفني".
وأتم قائلا: "الأداء البدني للأهلي أمام أسوان كان مميزًا للغاية بدليل نجاح الفريق خلال الشوط الثاني في إحراز 3 أهداف وسط سيطرة ميدانية رغم سوء أرضية الملعب".
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يعدد مكاسب الأهلي من خماسية أسوان.. ويوجه رسالة للاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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