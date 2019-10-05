بالفيديو.. محمد صلاح يتعرض للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني: تعرض محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي للإصابة في مباراة الفريق أمام ليستر سيتي بالجولة الثامنة من الدوري الانجليزي، ولم يتمكن من استكمال المباراة. وتعرض محمد صلاح لتدخل عنيف من جانب حمزة شودري لاعب وسط ليستر سيتي في الدقيقة 89 من عمر المباراة. Advertisements تم استبدال محمد صلاح بعد دقيقتين ليشارك آدم لالانا بدلًا منه في الوقت الضائع من المباراة. واشتكى صلاح من الإصابة في الساق الأيسر، غير أنه خرج من ملعب المباراة على قدميه. لمشاهدة لحظة إصابة صلاح.. اضغط هنا

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