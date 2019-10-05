الأهلي يكشف لمصراوي حجم إصابة السولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
كشف خالد محمود، طبيب الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها عمرو السولية لاعب وسط الأهلي في مباراة أسوان التي انتهت بفوز الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدف في ثالث جولات الدوري المصري.
وقال طبيب الأهلي في تصريحات نقلها مراسل الخليج 365 إن السولية تعرض لإصابة بجزع في الكاحل.
وأضاف: "سيخضع اللاعب لفحص خلال الساعات المقبلة، وبناءً على نتيجة الفحص سنحدد عمل آشعة له من عدمه".
ولم يستطع السولية استكمال مباراة أسوان ليغادر الملعب متأثرا بالإصابة، ليشارك المغربي وليد أزارو بدلا منه.
يذكر أن الأهلي يتصدر حاليا جدول ترتيب الدوري بعد فوزه على كل من سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.
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