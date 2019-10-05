حسين الشحات: رأيت الموت بعيني.. ولن نسمح بما حدث الموسم الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أكد حسين الشحات جناح الأهلي أنهم يرغبون في تحقيق نتائج جيدة لتجنب بداية الموسم الماضي التي كان لها تأثير سلبي على مشوار الفريق، موضحًا أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق يطالبهم ببذل أقصى جهد دون قلق من تحمل النتيجة.

وقال الشحات في تصريحاته لقناة "تايم سبورتس" الفضائية: "هدفنا في الموسم الحالي أن نقدم بداية أفضل مما كان في الموسم الماضي، حتى نتجنب الوصول لمرحلة ضغط كبيرة تؤثر على مشوارنا."

وتحدث عن السبب وراء ظهوره بشكل أفضل هذا الموسم، وتسجيله للأهداف: "أبذل كل جهد من أجل الفريق، والمدير الفني يتعامل معنا بشكل جيد وطالبنا بالتعامل بثقة مع الكرة والاجتهاد داخل الملعب، على أن يتحمل هو النتيجة النهائية أمام الجميع."

Advertisements

وأشار إلى مسألة استدعائه لمعسكر منتخب مصر: "اللعب للمنتخب المصري بالتأكيد شرف لكل لاعب، وسأعمل على اثبات أحقيتي بتمثيل الفريق وثقة الجهاز الفني."

وكشف الشحات عن تفاصيل الحادث الذي تعرض له قبل السفر لأسوان: "رأيت الموت بعيني، فقدت السيطرة على عجلة قيادة السيارة، وكادت تنقلت لولا الارتطام بالرصيف، أثناء التوجه للمطار من أجل السفر لأسوان."

وفاز الأهلي على أسوان بخمسة أهداف لهدف، واستطاع حسين الشحات أن يحرز الهدف الثاني لصالح الأهلي.