نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواصلة انتصاراته بتحقيق الفوز على أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد أسوان في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
تقدم الأهلي بهدف نظيف مبكر في الدقيقة 6 من عمر اللقاء عن طريق مهاجمه الإفريقي النيجيري جونيور أجايي مستغلا عرضية محمد مجدي أفشة من كرة ثابتة ليحولها داخل شباك مسعد عوض حارس أسوان.
وفي الدقيقة 24، سدد حمدي فتحي تسديدة قوية تصدى لها حارس أسوان لتذهب الكرة لأجايي الذي حاول وضع الكرة في المرمى، لكن مسعد عوض تصدى لها من جديد لترتطم الكرة بالقائم ويسددها حسين الشحات في المرمى، لينتهي الشوط الأهلي بتقدم الأهلي بهدفين.
في الدقيقة 59، أحرز حمدي فتحي الهدف الثالث من رأسية قوية جاءت من عرضية قفشة من ضربة ركنية.
وفي الدقيقة 65، أحرز مجدي قفشة الهدف الرابع من ضربة جزاء.
وفي الدقيقة 67، أحرز البديل أوميد أوكري هدف أسوان الوحيد.
وفي الدقيقة 86، نجح رمضان صبحي في اختتام خماسية الأهلي وأهداف المباراة من مهارة فردية بتسديدة قوية سكنت شباك لقاء أسوان.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط متربعا على عرش صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد أسوان عند 3 نقاط في قاع الجدول.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. قطار انتصارات الأهلي يتخطى محطة أسوان بخماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.