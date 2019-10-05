طبيب الأهلي يكشف إصابة عمرو السولية أمام أسوان

كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إصابة عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، والتي تعرض لها خلال مواجهة أسوان.
وقال خالد محمود إن التشخيص المؤقت للسولية إلتوا في الكاحل حسبما اشتكى اللاعب مشيرا إلى أنه سيجري فحص طبي دقيق بعد اللقاء من أجل التعرف على إصابته بشكل واضح.
وتابع الطبيب أن السولية سيخضع للأشعة حال تورم قدمه مشيرا إلى أنه لن يستطيع تقدير حجم الإصابة بشكل كامل في وقتها.
ويتقدم الأهلي على أسوان بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
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