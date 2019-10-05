مدرب أسوان : لم أتوقع تلك الهزيمة الثقيلة أمام الاهللي

أكد، مجدي عبد‏العاطي، المدير الفني لنادي أسوان الرياضي، أن النتيجة غير متوقعة، عقب الهزيمة الثقيلة للفريق أمام الاهلي بخماسية مقابل هدف، وأنها نتيجة صعبة للغاية.

وأضاف عبد العاطي خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المبارة، ان الفترة الماضية قد بدا بالتدريب علي غلق المساحات أمام النادي

الأهلي، خاصة مفاتيح اللعب والأطراف ولذلك دفعت بثلاثة مدافعين القاضي وإسماعيل والسنجهاوي، ولاعبين في وسط الملعب والاهداف الخمسة من بينها ٣ اهداف من أخطاء فردية وكرات ثابتة، مشيرا الي ان لديهم ١٣ يوم لتعديل هذا المستوى سنعطي اللاعبين راحة يومين ونعود للعمل مرة أخرى والتدريب للمباراة القادمة لأن هذا في اسوان البقاء في الممتاز و أمامنا مباريات كثيرة، وان لديها ٣١ مباراة قادم سوف يعدل مما حدث

الجدير بالذكر أن ارتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط متصدرا الدوري من 3 انتصارات متتالية بينما تجمد رصيد أسوان عند نقطة واحدة في المركز الـ17.