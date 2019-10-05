الشباب يفوز على العدالة فى الدورى السعودى للمحترفين

حقق فريق الشباب فوزا صعبا على نظيره فريق العدالة الصاعد حديثا إلى الدرجة الأولى بنتيجة 1-0 فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على مدينة الأمير عبدالله بن جلوي

أحرز هدف الشباب الوحيد اللاعب سيباستياو دي فريتاس فى الدقيقة ٦٣ من الشوط الثاني من المباراة.

بهذه النتيجة يحتل نادى الشباب المركز السابع برصيد ٩ نقاط بينما يحتل العدالة المركز العاشر ٧ نقاط. على مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.أحرز هدف الشباب الوحيد اللاعب سيباستياو دي فريتاس فى الدقيقة ٦٣ من الشوط الثاني من المباراة.بهذه النتيجة يحتل نادى الشباب المركز السابع برصيد ٩ نقاط بينما يحتل العدالة المركز العاشر ٧ نقاط.

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