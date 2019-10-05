كهربا يشارك بديلًا في خسارة فريقه أمام تونديلا في الدوري البرتغالي

خسر فريق نال ديسبورتيفو أفيش البرتغالي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمود كهربا أمام نظيره تونديلا بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري البرتغالي. مباريات الجولة التاسعة من الدوري البرتغالي. ولم يشارك كهرباء منذ بداية اللقاء وشارك في الشوط الثاني كبديل لإنزو زيدان المصاب في الدقيقة 46. الشوط الثاني كبديل لإنزو زيدان المصاب في الدقيقة 46. ويواصل أفيش قبوعه في قاع جدول الترتيب برصيد 3 نقاط فقط من انتصار وحيد على ماريتيمو في الجولة الثانية.

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