كهربا يشارك بديلًا في خسارة فريقه أمام تونديلا في الدوري البرتغالي

خسر فريق نال ديسبورتيفو أفيش البرتغالي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمود كهربا أمام نظيره تونديلا بهدف نظيف ضمنمباريات الجولة التاسعة من الدوري البرتغالي.
ولم يشارك كهرباء منذ بداية اللقاء وشارك فيالشوط الثاني كبديل لإنزو زيدان المصاب في الدقيقة 46.
ويواصل أفيش قبوعه في قاع جدول الترتيب برصيد 3 نقاط فقط من انتصار وحيد على ماريتيمو في الجولة الثانية.
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