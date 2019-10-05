الهلال يكتسح الاتفاق برباعية وينفرد بصدارة الدورى السعودى

حقق فريق الهلال فوزا مهما على نظيره فريق الاتفاق بنتيجة ٤-١ فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

أفتتح أهداف اللقاء لاعب الهلال كارلوس إدواردو من ركلة جزاء فى الدقيقة ٢٠ من بداية الشوط الأول، قبل أن يتعادل الاتفاق عن طريق صالح العمري فى الدقيقة ٢٩ من الشوط الأول من المباراة، ثم ضاعف الهلال النتيجة عن

طريق صالح الشهري و بافيتيمبي جوميز فى الدقيقتين ٥٦، ٧٦ من الشوط الثاني من المباراة، بينما أحرز هدف الهلال الرابع كارلوس إدواردو فى الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافى من نهاية الشوط الثاني.بهذة النتيجة يحتل نادى الهلال صدارة الدورى السعودى برصيد ١٦ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.