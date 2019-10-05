تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن الإصابة التي تعرض لها الدولي المصري محمد صلاح خلال مباراة الفريق أمام ليستر سيتي، التي جمعت الفريقين اليوم بالسبت ضمن الجولة الثامنة من البريميرليج، وانتهت لصالح الريدز بهدفين مقابل هدف.
وقال كلوب عقب نهاية المباراة:"صلاح تعرض لتدخل قوي من حمزة تشودهاري لاعب ليستر سيتي، كان خطيرًا للغاية".
وأضاف : "لا أعلم كيف حصل حمزة تشودهاري على بطاقة صفراء فقط".
وتابع: "ما حدث خطير كالجحيم، أنت لا تحتاج أن تكونمديرًا فنيًا لتدرك هذا، لقد ركض الملعب بالكامل من أجل هذا التدخل، وهذه ليست المرة الأولى له، يمكن أن تكون لاعبا عظيما، لكن ليس بمثل هذه التدخلات."
وأكمل: "محمد صلاح خرج من الملعب، هذا أمر صعب، ما حدث كان الهدف منه التقليل من قوة مو، وهذا شيء غير جيد".
كانت هذه تفاصيل خبر يورجن كلوب يعلق على إصابة محمد صلاح الخطيرة أمام ليستر سيتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.