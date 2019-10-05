يورجن كلوب يعلق على إصابة محمد صلاح الخطيرة أمام ليستر سيتى

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن الإصابة التي تعرض لها الدولي المصري محمد صلاح خلال مباراة الفريق أمام ليستر سيتي، التي جمعت الفريقين اليوم بالسبت ضمن الجولة الثامنة من البريميرليج، وانتهت لصالح الريدز بهدفين مقابل هدف.

وقال كلوب عقب نهاية المباراة:"صلاح تعرض لتدخل قوي من حمزة تشودهاري لاعب ليستر سيتي، كان خطيرًا للغاية".

وأضاف : "لا أعلم كيف حصل حمزة تشودهاري على بطاقة صفراء فقط".

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وتابع: "ما حدث خطير كالجحيم، أنت لا تحتاج أن تكون

مديرًا فنيًا لتدرك هذا، لقد ركض الملعب بالكامل من أجل هذا التدخل، وهذه ليست المرة الأولى له، يمكن أن تكون لاعبا عظيما، لكن ليس بمثل هذه التدخلات."

وأكمل: "محمد صلاح خرج من الملعب، هذا أمر صعب، ما حدث كان الهدف منه التقليل من قوة مو، وهذا شيء غير جيد".