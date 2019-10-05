طلائع الجيش يحتفل بانضمام محمد بسام إلي معسكر المنتخب

احتفل الجهاز الفني طلائع الجيش بقيادة البرازيلي سيرجيو فارياس المدير الفني للفريق، بانضمام محمد بسام حارس مرمي الفريق إلي معسكر منتخب مصر القادم لأول مرة. القادم لأول مرة. وذلك قبل المران الختامي مساء اليوم السبت، قبل مواجهة بيراميدز المقرر لها غدا الأحد بالجولة الثالثة للدوري. بالجولة الثالثة للدوري. وحرص الجهاز الفني واللاعبون على إحضار تورتة للاحتفال بمحمد بسام في حضور العميد أحمد فؤاد المهدي مدير الكرة ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الإداري للنادي.

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