جهاز المنتخب يطمئن على إصابة عمرو السولية

أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري حرص علي الاتصال بلاعب منتخب الفراعنة والنادي الأهلى عمرو السولية للاطمئنان عليه بعد إصابته في لقاء فريقه أمام أسوان اليوم بالجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

ويستعد المنتخب الوطنى للدخول فى معسكر مغلق الاثنين المقبل وحتى موعد مباراة بتسوانا الودية المقرر لها يوم ١٤ أكتوبر المقبل باستاد القاهرة الدولي. عمرو السولية للاطمئنان عليه بعد إصابته في لقاء فريقه أمام أسوان اليوم بالجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.ويستعد المنتخب الوطنى للدخول فى معسكر مغلق الاثنين المقبل وحتى موعد مباراة بتسوانا الودية المقرر لها يوم ١٤ أكتوبر المقبل باستاد القاهرة الدولي.

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